Jan Oblak ostaja najdražji vratar na svetu

Prvič se je zgodilo, da se je pred šestkratnim dobitnikom zlate žoge in enim najboljših nogometašev vseh časov Lionelom Messijem znašel Slovenec. Jan Oblak po podatkih spletne strani Transfermarkt, ki je specializirana za določanje tržne cene nogometašev, ostaja najdražji vratar na svetu. Oblak je tudi na drugem mestu najvrednejših nogometašev v španski ligi. Pred njim je njegov soigralec João Félix, na tretjem mestu pa sta mladi as Barcelone Ansu Fati in njegov klubski kapetan Lionel Messi, čigar delnice v zadnjem obdobju tudi zaradi starosti močno upadajo.