Postcovidni sindrom: anksioznost, depresija in druge psihične težave

"Po tem so se začele težave s spanjem, zvonjenjem v ušesih, izjemno boleča ušesa in oči, herpesi, nekatere lahko vidite še zdaj, številni izpuščaji po telesu, prstih, lasje izpadajo, najprej skromno, potem pa skoraj v šopih," potek pojasnjuje Jana Javornik.Ob precej blagem poteku okužbe si ni nikoli mislila, da bo zaradi postcovidnega sindroma, za katerim trpi, življenje štiri mesece po okužbi še vedno tako zelo drugačno. Zato vsem, ki so kadarkoli pomislili, da bi se zaradi ugodnosti, ki jih prinaša prebolevnost, namerno okužili, polaga na srce: ne počnite tega.

"Boli lasišče, zelo težko spiš ali pa ves dan prespiš in to se zdaj vleče vse skupaj z vmesnim presledkom štiri mesece in stvar je res utrujajoča," o svojih trenutnih simptomih razlaga Javornikova. Gre za dolgi covidni oziroma postcovidni sindrom, pojasnjuje infektolog Janez Tomažič:"Ko se težave vlečejo več kot štiri dni od začetka bolezni in potem trajajo tudi nekaj tednov."Kdo bo po okužbi s koronavirusom imel še večmesečne težave, ni mogoče napovedati, opozarja Tomažič: "Je nekaj, kar se lahko zgodi tudi mlajšim osebam, tudi tistim, ki ne bodo hospitalizirane, ki ne bodo imele hujšega poteka bolezni."

Pojavijo se tudi težave s spominom

"V večini imajo še težave, nekje do dva meseca po okužbi je praktično zelo malo takšnih, ki pravijo, da se počutijo enako zdravi kot pred boleznijo," o pacientih, ki redno prihajajo v postcovidno ambulanto, razlaga infektologinja Gabriele Turel. In zdi se, da je teh simptomov skoraj neskončno. "Ta grozen občutek utrujenosti in izpraznjenosti. Ni tako, kot da bi preplezal hribe in pretekel dolg tek, ampak tako prav fizično železno težki udi in jih je res težko premikati,"opisuje Javornikova. Ob popačenem vonju in okusu opaža tudi težave s spominom: "Recimo, včasih se ne spomnim, kako se nekaj pravilno sklanja, uporabljam napačne besede, pozabim, kaj sem želela povedati sredi stavka ali pa vstanem s kavča, pa pozabim, po kaj točno grem."