Pivčeva se poslavlja s položaja: Janša DZ predlagal njeno razrešitev

Skoraj dva meseca po tem, ko so ji podporo zaradi številnih afer s službeno-zasebnimi izleti odrekli lastni Desusovi poslanci, bo Janez Janša državnemu zboru predlagal njeno razrešitev. Odstopiti namreč niti po torkovem sestanku z njim ni želela. "To je farsa," slišimo iz opozicijskih vrst, kjer so zoper Pivčevo že vložili interpelacijo, do katere pa očitno zdaj ne bo prišlo.