Janez Janša ni upošteval Pozvekovih nasvetov za dražbo

Pa smo jo le dočakali! Dražbo leta, pravi Aleksander Pozvek, ki je sicer ta teden prvaku opozicije že priskočil na pomoč s svojimi nasveti, kaj naj ljudem ponudi na dražbi. A Janša očitno nobenega njegovega predloga ni upošteval. Tako so se na dražbi znašli deli uniform in umetniške slike. In Pozvek je tudi med ljudmi na ulici preverjal, koliko bi bili pripravljeni plačati za kak predmet.