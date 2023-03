Janez Pavel II. prikrival spolne zlorabe v cerkvah s premeščanjem duhovnikov

Poljski preiskovalni novinar je razkril temno skrivnost najbolj priljubljenega svetega očeta, pokojnega papeža Janeza Pavla II., ki ga je papež Frančišek leta 2014 razglasil za svetnika. Pred 18 leti preminuli papež je že kot kardinal Karol Wojtyla vedel za spolne zlorabe otrok znotraj cerkve na Poljskem, a ni ukrepal. Kljub opozorilom in pritožbam je zlorabe pomagal prikrivati. Ker ni želel, da bi izbruhnil škandal, je pedofilske duhovnike premeščal iz škofije v škofijo, nekatere celo v tujino. To dokazujejo tudi cerkveni dokumenti in poročila poljske tajne obveščevalne službe ter priče, nekdanji člani poljske kurije, ki so zdaj javno spregovorili.