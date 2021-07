Janeza Janšo v Strasbourgu pričakali tudi petkovi protestniki

Premier Janez Janša je v torek Evropskemu parlamentu prvič predstavil prioritete našega polletnega predsedovanja Svetu Evropske unije. Z vsebino programa sicer zadovoljni evroposlanci pa Janše niso sprejeli prav gostoljubno – neizprosno soočenje, da v domovini izvaja politični škandal in sramoto, je bilo med drugim slišati iz ust marsikaterega evropskega poslanca, ki je pred slovenskim premierjem odvrgel rokavice. Bolj kot o samem načrtu slovenskega predsedovanja, ki ga je predstavil premier Janša, so deževali očitki o spodkopavanju svobode medijev in neimenovanju delegiranih tožilcev. V Strasbourgu pa ga niso pričakali le evropski poslanci, ampak tudi nekaj petkovih protestnikov in 1000 stopinj v mavričnih barvah. Te, so pojasnili, simbolizirajo petkove protestnice in protestnike, ki že več kot eno leto vztrajajo na slovenskih ulicah.

