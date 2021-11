'Čeprav si v gorah primerno opremljen, je včasih dovolj le trenutek nepazljivosti'

Do tanke meje med življenjem in smrtjo lahko hitro pridemo v gorah. Trenutek nepazljivosti, neprimerna oprema, podcenjevanje narave je le nekaj razlogov, zaradi katerih skorajda ne mine teden, ko ne bi poročali o nesreči v naših gorah. Ena zadnjih v vrsti tragedij v gorah se je pripetila v petek, z Ogradov je zdrsnil in omahnil 120 metrov v globino 52-letni Matjaž Zupan, župnik Srednje vasi v Bohinju, kjer je nasledil priljubljenega Martina Goloba. Bil je primerno opremljen, tudi vremenske razmere so bile ugodne.