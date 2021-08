Klic v Tokio: 'Oba ti čestitava, vsi ti čestitamo, ves Slovenj Gradec ti čestita'

"Vem, kako trdo sem delala zadnji dve leti , kaj vse sem žrtvovala za ta uspeh, kaj vse sem prestala. Res sem veliko vložila, zato je zdaj tudi toliko čustev. Ponosna sem nase, da mi je vse to pod takim pritiskom tudi uspelo," je svoj uspeh po zmagi opisala plezalka Janja Garnbret.

In kaj je bila prva stvar, ki jo je naredila Garnbretova, ko je z zlatom okoli vratu stopila z zmagovalnega odra? Poklicala je domov, v Slovenj Gradec, kjer so od ponosa pokali njeni starši in vsi sokrajani. Prve čestitke očeta Vilija Garnbreta in mame Darje Garnbret, ki v Tokio zaradi ukrepov nista mogla, je slišala kar preko videopovezave. "Bravo in čestitke! Vsi smo navijali zate, vse živo je tu, super, Janja! A vidiš mamo? A vidiš atija? Oba ti čestitava, vsi ti čestitamo, ves Slovenj Gradec ti čestita, mesto, Slovenija!" sta Garnbretovi takoj po zmagi čestitala oče in mama.