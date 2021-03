Janja Sluga bo vodja nepovezanih poslancev

"Danes izstopamo iz poslanske skupine SMC. Gre za korak, ki je nujen, ker s predsednikom stranke SMC ne delimo pogledov na položaj stranke v koaliciji, ne na delovanje in prihodnost stranke", so po tednu ugibanj sporočili SMC-jevi poslanci Igor Zorčič, Janja Sluga in Branislav Rajič. Skupini nepovezanih poslancev se bo pridružil še Desusov poslanec Jurij Lep. Poslanci so se za ta korak odločili po enem letu delovanja v koaliciji. Kot razlog, ki je izbil sodu dno, so navedli imenovanje državnega sekretarja na ministrstvu za gospodarstvo Andreja Čuša.

