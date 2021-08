Garnbretova v Slovenj Gradcu: Sprejem v domačem kraju je nekaj najlepšega

"To je nepozaben sprejem, ki si ga bom zapomnil za zmeraj," je naši novinarki v Slovenj Gradcu zaupala zlata olimpijka Janja Garnbret, ki se lahko pohvali, da si je okoli vratu nadela prvo zlato medaljo za plezalke sploh. "Saj sem jih imela že na Kongresnem trgu in na Brniku, ampak tole v domače kraju pa je nekaj najlepšega. Tega ne bom pozabila nikoli. Stali so mi ob strani vseskozi. V Tokiu so dihali z mano in stiskali pesti. Počaščena sem, da so mi pripravili takšen sprejem," je še dodala nasmejana Korošica.