Janković: Če ne bi hodil po sodiščih, bi bil predsednik vlade

Zoran Janković in ostalih šest soobtoženih v zadevi Stožice je nedolžnih, je v torek odločila sodnica. Ljubljanskemu županu je tožnica sicer očitala goljufijo na račun evropskih sredstev in zlorabo položaja za pridobitev protipravne premoženjske koristi. Tožilka, ki je za župana predlagala skupno sedem let in deset mesecev zaporne kazni, se bo, kot pravi, nad odločitvijo sodišča pritožila. Medtem pa je Janković, ki navadno sodbe v sodni dvorani ne komentira, danes prekinil molk. Sojenje je predolgo, vpliva na moje zaposlene in družino ter ovira moje politično udejstvovanje, pravi.