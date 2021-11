Janković na sodišču: očitki o utaji 103 tisoč evrov davka pri prodaji delnic Mercatorja

Po osmih letih od kazenske ovadbe NPU-ja se je začel še en sodni postopek zoper ljubljanskega župana Zorana Jankovića in njegova sinova Damijana in Jureta Jankovića. Tožilstvo Jankoviću očita utajo 103 tisoč evrov davka pri prodaji delnic Mercatorja, sinovoma pa preko podjetja Electa pomoč pri utaji. Zoran Janković je delnice Mercatorja leta 2004 prodal Electi oziroma sinovoma, leta 2006 jih je Electa prodala tujemu kupcu, Janković pa bi moral, kot trdi tožilstvo, zaradi fiktivne preprodaje delnic plačati davek. Janković je danes na sodišče prinesel zapisnik FURS-a iz oktobra letos v katerem piše, da ne on ne Electa nista utajila nobenega davka in dodaja, da je tožba domišljijski spis tožilke.