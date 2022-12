Ljubljanski župan Zoran Janković me je prijazno opozoril, naj Zdravstveni dom Ljubljana in direktorico Antonijo Poplas Susič pustim čisto na miru, je povedal minister za zdravje Danijel Bešič Loredan. Na Jankovićeva opozorila je odgovoril z izrednim upravnim nadzorom Zdravstvenega doma Ljubljana in zasebnega zavoda, ki je v lasti direktorice.