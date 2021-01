Janša in Krek predstavila načrt cepljenja

Kdaj bomo državljani na vrsti za cepljenje in koliko Slovencev se bo sploh lahko cepilo? Prav to sta vprašanji, od katerih je odvisno, kdaj bi se morda lahko vrnili v staro normalnost. Načrt cepljenja sta predstavila premier Janez Janša in direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek. Prednost bodo imele rizične skupine in kritična infrastruktura, torej učitelji, vojaki, policisti, gasilci, trgovci in drugi. Tudi vlada, a bo zelo težko prišla na vrsto že ta mesec. O zastavljenem načrtu smo povprašali tudi infektologinjo Matejo Logar.

