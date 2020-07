Janša in Plenković napovedala še tesnejše sodelovanje ob vrhuncu turistične sezone

Zaradi poslabšanja epidemioloških razmer sta se na Otočcu srečala premierja Slovenije in Hrvaške, Janez Janša in Andrej Plenković. Strinjata se, da morata državi bolj poenotiti ukrepe v boju s koronavirusom, saj si obe prizadevata, da bo meja med Slovenijo in Hrvaško na vrhuncu turistične sezone za državljane obeh republik še naprej relativno enostavno prehodna. Državi pa naj bi imeli celo skupno aplikacijo za slednje okužbam.