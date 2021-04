Janša protivladni shod označil kot zločin, Policija izrekla 33 opozoril

Več kot 10 tisoč protestnikov se je na dan upora proti okupatorju zbralo v prestolnici, kjer so svoje nestrinjanje z vlado Janeza Janše pokazali s transparenti, govori in celo petjem. Prešernov trg je pokal po šivih, rekordno število protestnikov se je na ulice podalo kljub napovedanemu dežju. S transparenti so se v prestolnici zbrali vsi, od dijakov, študentov, družin z otroki do upokojencev, ki pravijo, da bodo odšli le, ko bo odšla tudi vlada. Kako se je na enega največjih protivladnih protestov v tem mandatu odzval predsednik vlade?

