Janša: 'Pogovor je bil koristen, težje pa rečem, da je bil uspešen'

Vzdušje in razumevanje med našimi parlamentarnimi strankami je v tem trenutku kritično, zato je predsednik države Borut Pahor na Brdo pri Kranju povabil vse njihove predsednike in predsednici. Njegov namen je bil, da se pogovorijo in poslušajo. Pogovora so se udeležili vsi, razen Marjana Šarca in Luke Mesca, ker da je Pahor molčal predolgo. Udeleženci pa so bili na koncu enotni le pri tem, da premika ni bilo.

