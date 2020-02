Janša: Predčasne volitve najbolj verjetne, a možnost oblikovanja večinske vlade ostaja

Trenutno še vedno ni jasno, ali bomo morali za novo vlado na predčasne volitve ali ne. Zdaj sta na potezi predsednik države Borut Pahor in pravi zmagovalec zadnjih volitev, predsednik SDS Janez Janša, ki je znova izpostavil, da so predčasne volitve najbolj verjetne, hkrati pa ni izključil oblikovanja ambiciozne večinske vlade, ki ne bi bila začasna, ampak bi trajala do konca mandata, torej dve leti in pol.