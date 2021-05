Janša: S ponedeljkom se začenja množično cepljenje za vse odrasle

Do poletja bomo zagotovili dovolj cepiva za vse. Zdržimo še nekaj tednov, čas je za normalno poletje, je danes sporočil Janša in dodal, da se s ponedeljkom začenja množično cepljenje za vse odrasle, ki bodo izkazali interes za to. Torej tudi za mlajše od 50 let. Cepilni centri lahko zato že začnejo naročati cepivo za splošno populacijo, pravi zdravstveni minister Poklukar, a le, če so že precepili vse prioritetne skupine. Kdo vse se bo lahko prihodnji teden že cepil in po kakšnem ključu?

