Janša se je na Twitterju sporekel s Verhofstadtom: 'Slovenija ni Kongo'

Zapisi našega premierja še vedno dobivajo veliko pozornosti vplivnih tujih politikov. Janševe besede "Pomiri se. Nisi več vodja kolonialne sile. In Slovenija ni Kongo." so bile namenjene dolgoletnemu belgijskemu evropskemu poslancu, vplivnemu evropskemu politiku Guyu Verhofstadtu, potem ko se je ta ostro odzval na objavo našega predsednika vlade na Twitterju, v kateri piše, da laž, če jo dovolj pogosto ponavljaš, postane novinarstvo. Ta je ob Janševi objavi, ki je žaljiva do novinarjev, vprašal, ali lahko Evropska komisija in Svet EU ukrepata, preden začne Slovenija predsedovati Evropski uniji in postane tretja nedemokratična zavora po Poljski in Madžarski.

