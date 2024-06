Janša: Takšnega poraza tranzicijska levica v Sloveniji še nikoli ni doživela

Za Slovenci je rekordna volilna udeležba na evropskih volitvah. Volivci so odločili nesporno zmago Janševe SDS ter poraz koalicije, ki v Bruselj skupno pošilja zgolj tri evroposlance, a vseeno slavi štirikrat ZA referendumska vprašanja. Premier Robert Golob in prvak opozicije Janez Janša zmage in poraze vidita precej različno. "Takega poraza tranzicijska levica še nikoli ni doživela in upam, da bo to sporočilo sprejeto," je ocenil Janša, a mu je Golob kmalu vrnil žogico.