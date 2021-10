Janša: V Sloveniji nimamo spirale nasilja, je pa spirala dviga okužb

Ne Policija ali vlada, na množičnem protestu v začetku oktobra so neodgovorno ravnali protestniki, opoziciji žogico vrača premier Janez Janša. Medtem ko mu opozicija očita, da je prisilna sredstva, denimo vodni top in solzivec, Policija uporabila prekomerno, Janša odgovarja, da so protestniki blokirali glavne in najbolj prometne ceste v Ljubljani. Ob tem pa dodaja, da so protestniki, ker večina nasprotuje PCT-ukrepu in cepljenju, poskrbeli za porast okužb.