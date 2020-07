Janša, Vučić in Orban o oblikovanju prihodnosti Evrope

Srbski predsednik Vučić se je pridružil slovenskemu in madžarskemu premierju, Janezu Janši in Viktorju Orbanu, ki bi rada krojila prihodnost Evrope po svoji meri. Za težave, v katerih se je znašla Evropa, so okrivili migrante, medije in komunizem, katerega goreči privrženci so v preteklosti bili tudi sami. V želji po popolni oblasti in nadzoru po Orbanovih stopinjah, pa že dolgo stopa tudi premier Janša.

