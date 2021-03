Janša zapustil razpravo o svobodi medijev v Sloveniji

V Evropskem parlamentu so dočakali težko pričakovano razpravo o svobodi medijev v Sloveniji s premierjem Janezom Janšo in ministrom Vaskom Simonitijem. In potem, ko so predstavniki medijev s svojimi argumenti predstavili svoje poglede na to temo, sta ključna gosta razprave evropske poslance pustila na cedilu. Razprava se je zaključila z odhodom premierja Janeza Janše, preden mu je uspel kdo zastaviti vprašanje. Kakšno je to sporočilo predsednika vlade države, ki bo kmalu predsedovala svetu Evropske unije?

