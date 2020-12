Janševa vlada v devetih mesecih imenovala več kot tisoč ljudi, skoraj 400 pa razrešila

Poslanska in kadrovska tržnica je na široko odprta, a kar pride prav z vsako vlado, so kadrovske menjave tudi v javnih sistemih, gospodarstvu in povsod tam, kjer ima politika vpliv. Primerjamo sedanjo in prejšnjo vlado in objavljamo dejstva, ki kažejo, da je Šarčeva vlada kadrovala silovito, a Janševa sploh ne zaostaja. Šarčeva vlada je v 18 mesecih imenovala 1599 ljudi, razrešila jih je 440. Janševa pa je v pol krajšem času imenovala 1117 ljudi in jih 395 razrešila.