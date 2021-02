Janševo pismo predsednici EK: Za vse so krivi drugi

Dejstvo je, da ta vlada in vladna koalicija ne delata prav nič narobe. Nič ni bilo narobe pri brisanju kulturnih statusov, nič pri zapiranju in odpiranju šol, nič pri nakupu medicinske opreme in nič ni narobe s pritiski na medije, neplačevanjem STA in ostalim sovražnim govorom in žalitvami. Za vse so krivi drugi, in to ljudje, ki so isti že od leta 1990 naprej, vsi, ki so prišli vmes, pa so enako krivi in rušijo pravno državo. Tako lahko opišemo pismo Janeza Janše predsednici Evropske komisije.

