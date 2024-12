Janši v podporo: 'Slovenija lepota, sodišče sramota'

Ob simboličnih "pet pred dvanajsto" so se pred celjskim okrožnim sodiščem ponovno zbrali podporniki predsednika SDS Janeza Janše, kjer so glasno izrazili nasprotovanje sodnemu procesu v zadevi Trenta. Med vzkliki, kot so "Slovenija lepota, sodišče sramota" in "Vsi smo Janša," je množica opozorila na po njihovem mnenju nepravične sodne postopke. Protest, ki po podatkih policije ni bil prijavljen, je sledil Janševi napovedi pred dvema tednoma, da je to začetek upora proti "krivosodju," ki da bo trajal, dokler je treba. S pozivi na dogodek je prvak opozicije znova okrepil podporo svojih sledilcev, odločnih v prizadevanju za, kot pravijo, "pravičnost in resnico".