Japonci se veselijo. Pred njimi obdobje reda in harmonije

Po obdobju miru, kot se je imenoval čas vladanja japonskega cesarja Akihita, sledi obdobje Reiwa, kar pomeni obdobje reda in harmonije. To se začne 1. maja, ko bo 59-letni Naruhito nasledil svojega očeta. Japonci so razglasitev poimenovanja nestrpno pričakovali.

Obdobje prihodnjega japonskega cesarja Naruhita se bo imenovalo Reiwa, je danes sporočila japonska vlada. Reiwa pomeni, da Japonska želi postati država, kjer bodo ljudje živeli v harmoniji, je pojasnil premier Shinzo Abe. Dodal je, da bo poudarek na tradicionalnih vrednotah. Japonci se veselijo razglasitve novega obdobja. FOTO: AP Beseda Reiwa se bo uporabljala samo za obdobje prihodnjega cesarja. Težko pričakovano objavo imena obdobja prihodnjega cesarja je v živo prenašala japonska državna televizija. Vsak japonski cesar ima v času vladanja svoje obdobje, ki s seboj prinaša določene značilnosti. V času cesarja Akihita se je obdobje imenovalo Heisei, kar pomeni obdobje miru. Tokrat pa je poimenovanje sestavljeno iz dveh ’besed’ - rei in wa, kar pomeni red ter mir oziroma harmonija. Prvič poimenovanje temelji na japonski poeziji in ne več na kitajski, je v javnem televizijskem nastopu dejal Abe. Obdobje prihodnjega japonskega cesarja Naruhita se bo imenovalo Reiwa. FOTO: AP 59-letni Naruhito bo 1. maja nasledil svojega očeta, 85-letnega cesarja Akihita, ki bo 30. aprila abdiciral iz zdravstvenih razlogov. Obdobje njegove vladavine se imenuje Heisei, kar pomeni vzpostavljanje miru. Akihito je na prestol sedel 7. januarja 1989 po smrti svojega očeta, cesarja Hirohita, v imenu katerega se je Japonska borila v drugi svetovni vojni. Njegova abdikacija bo prva v okoli 200 letih.