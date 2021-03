Japonec v vesoljsko odpravo 'Dear Moon' vabi ljudi z vsega sveta

Ste kdaj razmišljali, kako bi bilo odpotovati na Luno, a se vam je ta ideja zdela povsem nedosegljiva? No, zdaj to več ni nemogoče. Tja se lahko čez dve leti in z malo sreče odpravite povsem brezplačno. Japonski milijarder se je odločil, da bo osmim naključnim srečnežem omogočil potovanja na Luno, sam pa bo kril vse stroške. Gre za vesoljsko odpravo pod imenom 'Dear Moon' ali Draga Luna, pri kateri bo s svojim vesoljskim podjetjem Space X sodeloval tudi Elon Musk.

