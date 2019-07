Japonska po treh desetletjih spet začenja s komercialnim kitolovom

Japonski ribiči po 31 letih spet začenjajo s komercialnim kitolovom. Japonska je namreč tudi uradno izstopila iz Mednarodne komisije za kitolov. Kritike mednarodne skupnosti se medtem vrstijo, aktivisti pa upajo, da bo upad prodaje kitovega mesa sčasoma pomenil tudi "smrtno obsodbo za japonski kitolov".

Mreže japonskih kitolovcev so bile danes - po več kot 31 letih - spet polne; kar je sprožilo številne mednarodne obsodbe. Država je namreč spet dovolila komercialni kitolov.

Kitovo meso je bil sicer glavni vir beljakovin za Japonce v obdobju po drugi svetovni vojni, ko je državo pestila huda lakota. FOTO: iStock

Pet ladij je zjutraj z glasnim zvokom siren in opremljenih z ogromnimi harpunami odplulo iz prefekture Kuširo na severu Japonske. Popoldne so se vrnile z ulovom: dvema sivima kljunatima (oziroma ščukastima) kitoma, poročajo tuji mediji. Japonska se je nedavno odločila izstopiti iz Mednarodne komisije za kitolov (International Whaling Commission - IWC), kar so obsodili aktivisti širom sveta ter države nasprotnice komercialnega kitolova. Japonske ribiške skupnosti odločitev medtem pozdravljajo. "Danes je najboljši dan," je, medtem ko so kadavra ubitih kitov vlekli na obalo, dejal Jošifumi Kai, vodja japonskega združenja manjših kitolovcev. "Vredno je bilo čakati 31 let.To je majhna industrija, a sem ponosen, da sem kitolovec. Ljudje so v mojem domačem kraju kite lovili že več kot 400 let," je z nasmeškom na obrazu dodal ob slovesnosti, tik preden so ladje zapustile pristanišče. Enega od ujetih kitov, dolgega več kot osem metrov, so medtem že naložili na tovornjak in odpeljali v skladišče. Tam so ga najprej očistili, nato pa polili z japonskim riževim žganjem - ritual, s katerim so japonski kitolovci stoletja proslavili ulov.

Obsodbe in zgražanja z vseh koncev sveta se medtem vrstijo. "To je žalosten dan za zaščito kitov na svetovni ravni," je dejala vodja družbe Humane Society International Nicola Beynon in obtožila Japonsko, da je začela "novo in šokantno obdobje piratskega kitolova".

Japonski uradniki ob tem pravijo, da bo obnovitev lova zaščitila staro tradicijo. "Nadaljevanje komercialnega kitolova je bila velika želja vseh japonskih kitolovcev," pa pravi Šigeto Hase, vodja japonske agencije za ribištvo. "Kultura in način življenja se bosta tako lahko prenašala na naslednje generacije," dodaja. Potrošnja kitovega mesa v zadnjih letih upada Ladje so danes odplule tudi iz drugih japonskih pristanišč, denimo iz mesta Šimonoseki na zahodu države. Tudi tam so kitolovci in državni uradniki pozdravili vnovično dovoljenje lova. "Nekoliko sem živčen, vendar vesel, da lahko začnemo," je, tik preden so zapustili Kuširo, dejal 23-letni Hideki Abe iz regije Miyagi na severu Japonske. "Mislim, da mladi sploh več ne vedo, kako se pripravi in uživati kitovo meso. Želim, da bi ga poskusilo več ljudi - vsaj enkrat," pravi. Kitovo meso je bil sicer glavni vir beljakovin za Japonce v obdobju po drugi svetovni vojni, ko je državo pestila huda lakota. Kljub temu pa večina raziskav kaže, da potrošnja v zadnjih letih močno upada. Večina Japoncev je v nedavni anketi namreč dejala, da redko ali celo nikoli ne uživajo kitovega mesa. Japonski uradniki medtem trdijo nasprotno: da je povpraševanje stabilno. Nekateri ob tem sicer upajo, da bo krčenje trga in zmanjševanje subvencij pomenilo "smrtno obsodbo za japonski kitolov". "To, kar vidimo, je začetek konca japonskega kitolova," pravi Patrick Ramage, direktor za ohranjanje živalskih vrst v morju pri Mednarodnem skladu za zdravje živali.

Japonski je bil kot članici IWC komercialni kitolov prepovedan. FOTO: AP