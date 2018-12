Japonska s prvo letalonosilko po drugi svetovni vojni

Japonska vlada se je odločila, da bo dve ladji, ki sta bili prvotno mišljeni kot nosilki helikopterjev, preuredila, da bosta lahko izvajali pristajanje in vzletanje bojnih letal. Tako bodo pod japonsko zastavo prvič po drugi svetovni vojni zopet plule letalonosilke.

Helikopterska nosilka je posebna ladja, nekakšen hibrid med letalonosilko in navadno bojno ladjo, katere osnovni namen je prevoz in uporaba večjega števila helikopterjev. Te ladje imajo tako transportne kot ofenzivne lastnosti, saj jih Japonci primarno uporabljajo za bojevanje proti podmornicam in za prevoz večjega tovora.

Dolžina: 248 metrov Širina: 38 metrov FOTO: AP

Prvo ladjo razreda Izumo so začeli graditi leta 2012. Že takrat pa se je namigovalo, da bodo take ladje narejene z namenom, da bodo v prihodnosti z njih vzletala letala F-35B Lightning. Slednje ima možnost navpičnega vzletanja in pristajanja in ne potrebuje posebnih sistemov za pomoč pri vzletanju, kar je značilno za tradicionalne letalonosilke.

Helikopterska nosilka Izumo FOTO: AP

Ladje razreda Izumo so impresivne, saj imajo izpodriv 27.000 ton, so dolge 248 metrov in široke 38 metrov. To več kot zadošča za najmanj 12 letal F-35B Lightning – različica neslavnega letala F-35 Lightning, ki je eno najdražjih v zgodovini. Varianta B je bila prvotno narejena za ameriške marince, nadomestila pa bi letala AV-8B Harrier. Številne države so že ob razvoju izrazile željo, da bi kupile to varianto, med njimi tudi Japonska.

F-35B FOTO: AP

Japonska ima še vedno ustavno omejitev, ki prepoveduje izgradnjo in uporabo letalonosilk (prepoved izgradnje in uporaba ofenzivnega orožja oziroma ladij), a zadnje čase številni politiki zagovarjajo tezo, da nosilka helikopterjev ni letalonosilka, zato omejitev za njih ne velja. Ko pa vidimo slike in podatke o ladjah razreda Izumo, je jasno, da so v vseh pogledih letalonosilke. Za primerjavo, italjanska letalonosilka Cavour izpodriva skoraj 30.000 ton in trenutno uporablja 16 letal Harrier, v prihodnosti pa jih bodo prav tako zamenjali z letali F-35B.

Helikopterska nosilka Izumo FOTO: AP

Japonska vlada že od začetka novega tisočletja postavlja novo varnostno-obrambno politiko do svojih sosed, predvsem do naraščajoče moči Kitajske. Zaradi različnih konfliktnih območij, ki so se razvila na Daljnem vzhodu, in kitajske gradnje umetnih otokov v Južnokitajskem morju je Japonska že spremenila zgolj defenzivno držo japonske vojske v bolj agresivno. Izgradnja številnih nosilk helikopterjev, rušilcev in tudi podmornic je jasno sporočilo Kitajski, da se Japonska vrača kot močan igralec v regiji. Kitajska je uporabi letal F-35 na ladjah rezreda Izumo ostro nasprotovala, največja zaveznica ZDA pa kljub temu, da je prepovedala letanonosilke za Japonsko, ni protestirala, saj v tej potezi vidi protiutež Kitajski.

Vrednost ene ladje: 1,4 milijarde evrov. FOTO: AP

Petletni obrambni načrt predvideva rekordno porabo v višini 27.470 milijard jenov (214 milijard evrov) do marca 2024. Vlada prav tako načrtuje nakup 42 lovcev F-35 v naslednjem desetletju, po vsej verjetnosti različico F-35B. V tem obdobju naj bi kupili tudi 105 bojnih letal F-35A. Po poročanju japonskih medijev bodo nakupi davkoplačevalce stali več kot 1000 milijard jenov (7,8 milijarde evrov).