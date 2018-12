Japonska začenja kitolov v komercialne namene

Japonska vlada se je odločila, da zapušča Mednarodno komisijo za kitolov (MKK) in bo ponovno začela s kitolovom v komercialne namene. Mediji navajajo, da je glavni razlog za to odločitev povečanje števila kitov.

Odločitev je bila sprejeta na zasedanju liberalno-demokratske stranke, ki trenutno vodi japonsko vlado. Pravniki v stranki so bili enotnega mnenja, da dokler je Japonska članica MKK, komercialni kitolov ne bo mogoč, je poročala japonska stran NHK. Japonska je dolga leta dovolila kitolov in se je sklicevala, da je namen izključno znanstvene narave. To meso se je skoraj vedno znašlo na japonskih tržnicah, zato so številne organziacije za zaščito kitov to ostro obsojale in nemalokrat tudi agresivno reagirale proti japonskim "znanstvenim ekspedicijam".

Kitolov FOTO: AP

Japonski politiki že desetletja trdijo, da je uživanje kitovega mesa del japonske kulture. Številni ribiči so se preživljali s kitolovom, ki je bil najbolj popularen takoj po drugi svetovni vojni, ko je kitovo meso bilo najbolj pogosta jed na jedilniku, je poročal BBC. V zadnjih desetletjih je uživanje kitovega mesa strmo upadlo, saj so ga nadomestili drugi viri in tudi boljša ozveščenost ljudi.

Uživanje kitovega mesa je del japonske kulture. FOTO: AP

Čeprav japonska vlada uradno še ni potrdila odhoda iz MKK, so številni mediji japonskem dejanje potrdili. Hideki Moronuki, vodja japonske agencije za ribištvo, tega ni ne potrdil, niti zanikal. Izjavil je, da vlada preučuje vse možnosti. Mediji trdijo, da bo japonska vlada odločitev potrdila naslednji teden. Septembra so poskušali preko MKK uvesti kvote na število ujetih kitov v komercialne namene, a so druge države v tej mednarodni organizaciji to zavrnile.

Kitolov FOTO: AP