Japonski cesar Akihito se je na obredu odrekel prestolu

V kratkem govoru ob sestopu s prestola je 85-letni japonski cesar Akihitodejal, da je svoje naloge opravljal z globokim spoštovanjem in ljubeznijo do ljudi. "To je bil izreden blagoslov,"je dejal Akihito o svoji 30-letni vladavini.

V desetminutnem obredu v Borovi dvorani, ki velja za najelegantnejšo v cesarski palači, je izrazil tudi hvaležnost prebivalcem Japonske, ki so ga sprejeli kot simbol države in so ga pri tem podpirali.

Slovesnosti v cesarski palači se je udeležilo okoli 300 ljudi, med njimi premier Šinzo Abe in ministri v njegovi vladi. Premier se je zahvalil cesarju in dejal, da je izpolnil svojo odgovornost kot simbol Japonske. Dodal je, da je cesarski par, ki je pogosto obiskoval žrtve naravnih katastrof, Japonce napolnil s pogumom in upanjem.

Uradno bo Akihito ostal cesar še do polnoči, ko bo tudi nastopilo novo obdobje pod novim cesarjem Naruhitom.

Prva abdikacija v več kot 200 letih

Akihito je 125. japonski cesar postal 8. januarja 1989 po smrti svojega očeta cesarja Hirohita, v čigar imenu se je Japonska borila in izgubila v drugi svetovni vojni. To je prva abdikacija na Japonskem od leta 1817, ko je odstopil cesar Kokaku.

V sredo bo potekala še ena slovesnost, na kateri bo prestolonaslednik, 59-letni Naruhito zasedel prestol in nasledil cesarske insignije, kot sta sveti meč in dragulj. Tudi ta obred bo trajal le deset minut.