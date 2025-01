Jaslice: Od hobija do skupnostne tradicije

Začelo se je kot hobi enega občana, danes pa je postavljanje jaslic v Dekanih tradicija celotnega naselja. 50 so jih letos pripravili in na ogled so vsem, saj so postavljene kar na domačih dvoriščih. Iz koruze, vijakov, zvitkov toaletnega papirja, drevesnih debel pa tudi kvačkane in premikajoče, celo postavljene v vinski sod. Omejitev ni, šteje le domišljija, pravijo krajani, ki so številnim jaslicam dodali tudi oseben in zanje značilen pečat. Še ena mojstrovina so ročno izdelane jaslice, ki jih zadnjih 12 let izdeluje in dopolnjuje rezbar Bojan Ožbot iz Vogrskega na Goriškem.