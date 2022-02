Jasmin Kurtić trenutno najboljši strelec grške lige

Slovenski nogometni reprezentant Jasmin Kurtić je lani poleti po skoraj desetih letih Italijo zamenjal za Grčijo. In to se je izkazalo za zelo dobro potezo. Kurtić je namreč trenutno najboljši strelec grške lige, na 17 tekmah je zabil kar 13-krat. Po dolgem obdobju v Italiji pa je bilo najtežje zamenjati državo, kulturo, jezik in se s celotno družino prilagoditi popolnoma novemu okolju.