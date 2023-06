Javna razprava: kakšna bi morala biti sodobna osnovna šola?

Manj nepotrebnih informacij ter več gibanja in digitalnega izobraževanja. Tri točke, ki si jih v pogledu, kakšna bi morala biti sodobna osnovna šola, delijo tako starši kot tudi učitelji in minister. Če bi iz predmetnika umaknili ves balast, bi imeli prostor za kakšno dodatno uro športne vzgoje, ki je osnova za dobro sledenje pouku in pridobivanje znanja pri vseh drugih predmetih, se je slišalo na javni razpravi o predmetniku. Glede prednosti učenja več tujih jezikov in kdaj je primeren čas, da se jih učenci sploh začnejo učiti, pa so mnenja deljena.