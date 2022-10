Nemška Arriva je za potrebe našega potniškega prometa od Autocommerca odkupila največ avtobusov v enem kosu v zgodovini samostojne Slovenije. Gre za najnovejše, okolju prijazne Mercedezove Inturo avtobuse, ki bodo vozili Slovenke in Slovence po celotni državi. Ali bodo novi avtobusi vplivali na ceno vozovnic in zakaj je bil danes na predstavitvi en avtobus manj, kot so jih pri Arrivi naročili?