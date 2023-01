Javni sektor: Vlada ruši enotni plačni sistem in samo sebe

Ob zdravstveni reformi bi morali koalicijski partnerji govoriti tudi o plačnem sistemu, pokojninski, davčni in šolski reformi. Sindikati javnega sektorja so vladi še pred vrhom poslali jasno sporočilo. Vlada ruši enotni plačni sistem in samo sebe, so enotni. Če ne bo konkretnih rešitev za ureditev plačne problematike in odpravo plačnih nesorazmerij, bodo svoje 24. februarja zahtevali na vseslovenskem protestnem shodu. Že v minulih dneh so zahteve po višjih plačah prihajale iz večine sindikatov javnega sektorja, danes pa je sindikalna pogajalska skupina izpostavila, da od vlade pričakujejo, da bodo najnižje plače dvignjene na raven minimalne plače, ki po novem znaša 878 evrov neto. Pripravili so tudi nabor 28 rešitev, zdaj pa je na vrsti vladna stran za konstruktivni dialog.