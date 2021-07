Javni športni zavodi ostali brez možnosti sprejema bonov

Če se sprašujete, zakaj na bazenu, ki je v lasti občine, ne morete unovčiti bona, niste edini. Odgovor tiči v dejstvu, da so javni športni zavodi večinoma registrirani kot upravljalci športnih objektov, kar pa ne spada v seznam dejavnosti, ki jih je država opredelila kot upravičene do sprejemanja bonov. Od 60 javnih športnih zavodov po Sloveniji jih tako kar 70 odstotkov bonov ne more sprejeti. Brez te možnosti je ostal tudi največji športni zavod Ljubljana, ki ponuja športne dejavnosti za otroke – od plavanja do tenisa. Na gospodarskem ministrstvu pa pravijo, da dodatna širitev dejavnosti ni predvidena.

