Javni uslužbenec za plačilo kandidatom omogočil uspešno opravljanje pisnega dela izpita

Nov primer korupcije, ki razburja. 28-letnik je našel kandidate, ki so bili za goljufijo pripravljeni plačati med 200 in 4000 evri. 35-letnik, ki je zaposlen na Javni agenciji za varnost prometa, je prek službenega dostopa omogočil, da se je 28-letnik iz svoje elektronske naprave prijavil v teoretični del vozniškega izpita in namesto kandidatov vpisal pravilne rešitve.

