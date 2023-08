Javno in zasebno zdravstvo: infektolog Trampuž o nezdružljivosti vlog

Zdravniki ne morejo hkrati delati v zasebnem in javnem zdravstvu. In zdravnike, ki ostanejo del javnega zdravstva, je treba primerno nagraditi. To sta zgolj dve prepričanji priznanega infektologa Andreja Trampuža, ki že skoraj desetletje dela v največji bolnišnici v Nemčiji, s katerima bi reševal slovensko javno zdravstvo. Da se vidi na položaju ministra za zdravje, je kar sam povedal predsedniku vlade Golobu, in sicer kar dvakrat, ob njegovi izvolitvi in zdaj, ko znova išče zdravstvenega ministra.