'Jaz bom vsekakor proti brezglavi razrešitvi, ker nimamo druge ekipe'

Direktor največje zdravstvene ustanove pri nas Jože Golobič je svoje delovno mesto dobil v zadnjih dveh letih, v času prejšnje vlade. In zdaj ga novi minister poziva, naj odstopi zaradi katastrofalnih rezultatov, a kot pravi Golobič, tega za zdaj ne bo storil. Čeprav sam ni stopil pred naše kamere, je pa to storil Samo Fakin, nekdanji zdravstveni minister in član Sveta zavoda UKC Ljubljana, ki odstopa direktorja ne bo podprl. Tako kot direktor Združenja zdravstvenih zavodov je bil kritičen tudi do spremembe vlade, ki želi o obsegu storitev in cenah v zdravstvenih zavodih odločati sama, brez posvetovanj s ključnimi zdravstvenimi zavodi, kot je to veljalo do sedaj.