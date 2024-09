Je aretacija ruskega poslovneža Durova politično motivirana?

Ustanovitelja omrežja Telegram, več kot 14 milijard evrov vrednega Pavla Durova, so francoske oblasti izpustile iz pripora. Milijarder zdaj ne sme zapustiti meja Francije, plačati je moral tudi pet milijonov evrov varščine. Durova so v soboto aretirali na pariškem letališču in ga obtožili, da njegova aplikacija za sporočanje omogoča delovanje ekstremističnim in kriminalnim skupinam. Telegram slovi po zagotavljanju anonimnosti svojim uporabnikom, vsa sporočila in podatki so namreč šifrirani. Nekateri zato aretacijo ruskega poslovneža, ki ima sicer tudi francoski potni list, označujejo za politično motivirano, saj je znano, da so ekstremisti v preteklosti komunicirali tudi prek video iger in platforme YouTube.