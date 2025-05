Politiki o referendumu: manipulacija ali boj za kulturo?

Četrtina volivcev se je izrekla o dodatkih k pokojnini kulturnikov. Bolj kot vsebina sedaj zavrnjenega zakona, pa politični parket razgreva boj med koalicijo in opozicijo. "To ni bil referendum o pokojninah in umetnosti, to je bila navadna manipulacija," pravi Levica, SDS pa: "Ljudje so glasovali proti norčevanju iz slovenske kulture."