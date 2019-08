Je bil v zlorabe mladoletnic vpleten tudi britanski princ?

66-letnega ameriškega bogataša Jeffreyja Epsteina , ki je v newyorškem priporu čakal na sojenje zaradi obtožb o spolnem izkoriščanju mladoletnic, so našli mrtvega v celici. Medtem so dan pred smrtjo bogataša v javnost prišli sodni dokumenti iz leta 2015, v katerih se pojavlja ime britanskega princa Andrewa, ki naj bi na Epsteinovem domu nadlegoval žensko.

Iz Buckinghamske palače so sporočili, da vojvoda Yorški ni sodeloval v takšnih početjih in da so "kakršni koli namigi o neprimernem vedenju do mladoletnic čista neresnica".

Kot poroča BBC, dokumenti omenjajo prinčevo dotikanje oprsja ženske po imenu Johanna Sjoberg. Dogodek naj bi se zgodil leta 2001, medtem ko sta sedela na kavču v Epsteinovem stanovanju na Manhattnu. "Spomnim se, da je nekdo predlagal fotografiranje, zato smo se usedli. V naročje princa sem se usedla po svoji volji, nato pa se je ta dotaknil mojih prsi," je sodišču povedala Sjobergova.