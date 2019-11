Je bila bančna luknja in sanacija NLB precenjena?

Nekdanji šef NLB Janko Medja je bil v državnem zboru zaslišan pred preiskovalno komisijo, ki preiskuje prenos bančnih terjatev na slabo banko. Medja bi moral pred poslanci pojasniti, zakaj so nekatere terjatve z NLB bile prenesene na slabo banko, druge pa ne, in to kljub temu da so bile na seznamu za prenos na DUTB. A se Medja, kot že mnogi bankirji do zdaj, ne spomni kaj dosti.