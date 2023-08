Je bilo letalo, na katerem je umrl Jevgenij Prigožin, sestreljeno?

V Rusiji in po svetu odmeva domnevna smrt zloglasnega Jevgenija Prigožina, šefa zasebne vojske plačancev Wagner, ki naj bi v sredo umrl v letalski nesreči na zahodu države. Ruske oblasti so po strmoglavljenju našle vseh 10 trupel potnikov in članov posadke ter uvedle preiskavo nesreče. Vzrok padca letala še ni znan, Telegramov kanal, povezan s skupino Wagner, pa trdi, da je bilo letalo – na katerem naj bi potoval nekdanji Putinov osebni kuhar, ki je z neuspelim pohodom na Moskvo postal eden največjih nasprotnikov prvega moža Rusije – sestreljeno.

