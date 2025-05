Je divje kampiranje posledica premalo urejenega prostora?

Sezona, ko bodo tudi naše ceste preplavili tuji avtodomi in počitniške prikolice ter na turističnih kotičkih zrasli šotori in tende, je pred vrati. S tem pa tudi vse pogostejši obhodi redarjev. Na Gorenjskem in v Posočju se zadnja leta namreč soočajo z vse pogostejšim divjim kampiranjem, ki ga sicer prepoveduje tudi zakon. A kaj, ko so kazni tako nizke, da mnogokrat ne presežejo niti siceršnje nočitve v urejenih kampih. A to se bo očitno spremenilo, pristojno ministrstvo je prisluhnilo zahtevam zgornjegorenjskih županov, ki pravijo, da je čas, da tudi višina kazni jasno sporoča, kako nezaželene so takšne oblike kampiranja. Višino kazni bo kot kaže določala vsaka občina zase.