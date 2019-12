Ob večerih se ponekod že slišijo zelo glasne eksplozije, ki pa so z zakonom prepovedane. Izdelke, katerih namen v prvi vrsti ni pok, pa je dovoljeno uporabljati zgolj od 26. decembra do 1. januarja. In ob tem zdravniki opozarjajo, da nam lahko le ena nepremišljena poteza za vselej spremeni življenje. Pri tem pa še plašimo živali.