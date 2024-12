Sviz: Zaradi neukrepanja ministrstva gre za eno največjih afer v šolstvu

Po neuradnih informacijah naj bi ravnatelj Gregor Pečan dijake obravnaval nespoštljivo, jih žalil in poniževal ter izrekel neprimerne pripombe o vzgoji staršev. Očita se mu tudi uvedba sprememb pri ocenjevanju dijakov, ki zaradi bolezni niso prisotni pri pisnih preizkusih. "Svet zavoda je v zadnjem času prejel kar nekaj pritožb na delovanje oziroma retoriko ravnatelja. Te pritožbe so bile dane s strani učencev oziroma dijakov, s strani zaposlenih in s strani staršev," je potrdil predsednik sveta zavoda GSŠK Damjan Lazar.

Na SVIZ se je s strani zaposlenih v dobrem letu mandata Pečana s svojo stisko obrnilo pet članov od skupno 59 zaposlenih. Imena so navzven vselej anonimna. "Na to smo se potem tudi odzvali in bili celo priča na seji sveta, kako je grozil članom sveta zavoda, da bodo odškodninsko odgovorni in da on kot varuh zakonitosti mora skrbeti za to, da so mandati članov legitimni," potrjuje tudi Viktor Klampfer iz Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije. Svet šole je namreč začel postopek razrešitve. Ta je bil prekinjen, ker je šolska inšpekcija po Pečanovi prijavi ugotovila nepravilnosti pri imenovanju predstavnikov dijakov, sindikalnega zaupnika in enega od staršev v svet zavoda. Klampfer ob tem opozarja, da je za izvolitve dijakov v svet zavoda odgovoren ravnatelj, ki da prej ni urgiral kljub zavedanju, da so imenovanja nezakonita: "Inšpekcija je samo ugotavljala te mandate, ali so pravilni ali nepravilni. In tu je neka povezava ravnatelja Pečana in inšpekcijskega nadzora, s katero grozi tudi zaposlenim ob svojih dejanjih, ki jih izvaja."

Da ima odgovore na čisto vse vsebinske očitke trdi ravnateljeva odvetnica Rosana Lemut Strle: "In ker je tako, sedaj sledi stopnjevanje pritiskov na ravnatelja z osebnimi, neokusnimi napadi z neko anonimko, ki jo lahko napiše kdorkoli." Tako so na površje znova priplavale obtožbe izpred treh let z njegove nekdanje šole, kjer se je več zaposlenih anonimno izpovedalo, da so doživele neprimeren odnos s spolno konotacijo. Policija je takrat vodila predkazenski postopek, a kazenska ovadba ni bila vložena.

Anonimno pismo naj bi sedaj po besedah odvetnice po naročilu predsednika zavoda sindikalni zaupnik pošiljal vsem zaposlenim, razen ravnatelju, kar pomeni, da mu niso dali niti možnosti, da se odzove. "Mislim, da je to prešlo vse meje ne samo dobrega okusa, pač pa gre res za hude posege v ravnateljeve osebnostne pravice. V njegovo pravico do ugleda in dobrega imena. In to vse zato, ker ni podlegel temu očitno prvotnemu načrtu, da ga na hitro razrešijo," dodaja Lemut Strle. Ob tem, ko predloži današnje potrdilo o nekaznovanosti ravnatelja, v SVIZ-u vztrajajo, da je edina prava pot Pečanov odstop. "Če bi minister prebral izjave, ki so mu bile vročene in vodja kabineta ministra, ki ve za te postopke, bi se najbrž že lahko vmešali in pozvali k odstopu," zaključi Klampfer.

S šolskega ministrstva pa le, da je v zvezi z dogajanjem odprt inšpekcijski postopek, seznanjena pa je tudi policija. Konkretnih ugotovitev pa da zaradi odprtega postopka ne morejo komentirati.